Terim gülüyor
Son iki günde yapılan 3 transfer, Fatih Hoca’yı memnun etti Galatasaray’da idman hem neşeli geçti hem de ciddiyet arttı.
Galatasaray'ın bombaları arka arkaya patlatması özellikle teknik direktör Fatih Terim'e derin bir nefes aldırdı. Yapılan transferler ile taraftar baskısının da azalması, camiada rahatlama oluşturdu. Sarı-kırmızılılar, yarın deplasmanda yapacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ilk olarak salonda çalışıldı. Antrenmana daha sonra sahada dinamik ısınmayla devam edildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Aslan, zorlu maç öncesi son antrenmanını bugün saat 14.45'te Florya'da yapacak. Ardından 16.45'te Alanya'ya hareket edecek ve kampa girecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!