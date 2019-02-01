01 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Terim gülüyor

Terim gülüyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.02.2019

Son iki günde yapılan 3 transfer, Fatih Hoca’yı memnun etti Galatasaray’da idman hem neşeli geçti hem de ciddiyet arttı.

Galatasaray'ın bombaları arka arkaya patlatması özellikle teknik direktör 'e derin bir nefes aldırdı. Yapılan transferler ile taraftar baskısının da azalması, camiada rahatlama oluşturdu. Sarı-kırmızılılar, yarın deplasmanda yapacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 'nde gerçekleştirilen idmanda ilk olarak salonda çalışıldı. Antrenmana daha sonra sahada dinamik ısınmayla devam edildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Aslan, zorlu maç öncesi son antrenmanını bugün saat 14.45'te Florya'da yapacak. Ardından 16.45'te Alanya'ya hareket edecek ve kampa girecek.

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