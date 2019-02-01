Terim gülüyor

Son iki günde yapılan 3 transfer, Fatih Hoca’yı memnun etti Galatasaray’da idman hem neşeli geçti hem de ciddiyet arttı.

Galatasaray'ın bombaları arka arkaya patlatması özellikle teknik direktör Fatih Terim'e derin bir nefes aldırdı. Yapılan transferler ile taraftar baskısının da azalması, camiada rahatlama oluşturdu. Sarı-kırmızılılar, yarın deplasmanda yapacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ilk olarak salonda çalışıldı. Antrenmana daha sonra sahada dinamik ısınmayla devam edildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Aslan, zorlu maç öncesi son antrenmanını bugün saat 14.45'te Florya'da yapacak. Ardından 16.45'te Alanya'ya hareket edecek ve kampa girecek.