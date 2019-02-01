01 Şubat 2019, Cuma
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Trezeguet istendi olmadı
Giriş Tarihi: 01.02.2019
Galatasaray, Luyindama'yı açıkladıktan sonra Trezeguet için adeta savaş verdi.
Galatasaray, Luyindama'yı açıkladıktan sonra Trezeguet için adeta savaş verdi. Kasımpaşa'ya Mısırlı yıldız için 2 milyon euro artı Donk ve Eren'i öneren sarı-kırmızılılar, transferi bitiremedi. Oyuncunun menajeri TT Stadı'na gelip çözüm arasa da Kasımpaşa 11 milyon euro'da diretti.
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