01 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Trezeguet istendi olmadı

Trezeguet istendi olmadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.02.2019

Galatasaray, Luyindama'yı açıkladıktan sonra Trezeguet için adeta savaş verdi.

Galatasaray, Luyindama'yı açıkladıktan sonra Trezeguet için adeta savaş verdi. Kasımpaşa'ya Mısırlı yıldız için 2 milyon euro artı Donk ve Eren'i öneren sarı-kırmızılılar, transferi bitiremedi. Oyuncunun menajeri TT Stadı'na gelip çözüm arasa da Kasımpaşa 11 milyon euro'da diretti.

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