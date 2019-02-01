01 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Erzurum’u reddetti

Erzurum’u reddetti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.02.2019

Kadro dışındaki 'a BB Erzurumspor 800 bin euro'luk teklif yaptı.

Kadro dışındaki 'a BB Erzurumspor 800 bin euro'luk teklif yaptı. Yıllık 1.5 milyon euro'dan aşağı inmeyen 30 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmedi. Erzurum, bunun üzerine Göztepe'den genç golcü Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

AF ÇIKAR MI?
Terim'in, ile birlikte, "Çalışma kültürümüz aynı değil" dediği Eren Derdiyok'un kontratı sezon sonu bitiyor. Şu anda kaydettiği 10 golle takımın en golcü ismi olan Eren, affedilirse geniş rotasyonda kullanılabilecek bir silah.

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