Erzurum’u reddetti

Kadro dışındaki Eren Derdiyok'a BB Erzurumspor 800 bin euro'luk teklif yaptı.

Kadro dışındaki Eren Derdiyok'a BB Erzurumspor 800 bin euro'luk teklif yaptı. Yıllık 1.5 milyon euro'dan aşağı inmeyen 30 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmedi. Erzurum, bunun üzerine Göztepe'den genç golcü Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.



AF ÇIKAR MI?

Terim'in, Serdar Aziz ile birlikte, "Çalışma kültürümüz aynı değil" dediği Eren Derdiyok'un kontratı sezon sonu bitiyor. Şu anda kaydettiği 10 golle takımın en golcü ismi olan Eren, affedilirse geniş rotasyonda kullanılabilecek bir silah.