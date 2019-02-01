01 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

Komisyon engeli çıktı

Komisyon engeli çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.02.2019

3.5 milyon Euro'ya 'e satılması planlanan Yunus Akgün'ün transferi yattı.

3.5 milyon Euro'ya 'e satılması planlanan Yunus Akgün'ün transferi yattı. Belçika ekibinin sonraki satışı için yüzde 30 pay vermeyi de kabul ettiği 18 yaşındaki oyuncunun menajeri 1 milyon euro istedi. Anderlecht bu yüzden transferden vazgeçti.

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Yunus'un takımda kalması teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı. 18 yaşındaki futbolcunun potansiyelinin farkında olan Terim, Yunus'u rotasyonda kullanacak. Yunus 'nda son oynanan Bolu maçında hattrick yaparak dikkat çekmişti.

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