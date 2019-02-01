01 Şubat 2019, Cuma
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3.5 milyon Euro'ya Anderlecht'e satılması planlanan Yunus Akgün'ün transferi yattı. Belçika ekibinin sonraki satışı için yüzde 30 pay vermeyi de kabul ettiği 18 yaşındaki oyuncunun menajeri 1 milyon euro istedi. Anderlecht bu yüzden transferden vazgeçti.
Komisyon engeli çıktı
Giriş Tarihi: 01.02.2019
3.5 milyon Euro'ya Anderlecht'e satılması planlanan Yunus Akgün'ün transferi yattı.
3.5 milyon Euro'ya Anderlecht'e satılması planlanan Yunus Akgün'ün transferi yattı. Belçika ekibinin sonraki satışı için yüzde 30 pay vermeyi de kabul ettiği 18 yaşındaki oyuncunun menajeri 1 milyon euro istedi. Anderlecht bu yüzden transferden vazgeçti.
ŞİKAYET EDEN YOK
Yunus'un takımda kalması teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı. 18 yaşındaki futbolcunun potansiyelinin farkında olan Terim, Yunus'u rotasyonda kullanacak. Yunus Türkiye Kupası'nda son oynanan Bolu maçında hattrick yaparak dikkat çekmişti.
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