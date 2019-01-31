Luyindama Galatasaraya hazır

Yazın Arabistan’ın kapısından dönen Maicon’a hem Japonya’dan hem de Çin’den teklif geldi. Brezilyalı ayrılırsa S. Liege’den Luyindama imzaya gelecek.

Yaz transfer döneminde Arap ekiplerinin talip olduğu Maicon Roque'ye bu kez Japonya ve Çin'den teklif geldi. 30 yaşındaki Brezilyalı stoper için Asya kıtasından 6 milyon euro'luk bir teklif olduğu kaydedildi. Ailevi sorunları nedeniyle ülkesine gitmek isteyen ancak alıcı bulamadığı için kulüpte kalan Maicon'un bugün net kararını bildirmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu imza atarsa alternatifi hazır: Christian Luyindama.

9 MİLYONA OLABİLİR



Standart Liege forması giyen Christian Luyindama, 24 Ocak 1994 doğumlu ve 1.91 boyunda. Kulübüyle 30 Haziran 2021'e kadar kontratı bulunan Kongolu stoperin 9 milyon euro'ya tapusunun alınacağı iddia edildi. Luyindama ve kulübüyle her konuda anlaşıldığı, son kararın Maicon'un ayrılmasına bağlandığı öğrenildi. Luyindama, 1 Temmuz 2017'de Liege'e TP Mazembe takımından 500 bin euro'ya transfer olmuştu.



20-21 SAAT MESAFE



Maicon'un Çin'e transfer olması durumunda ülkesi Brezilya ile arasındaki mesafe 16 bin 633 kilometreye çıkacak. Sambacı bu uzaklığı 20 ila 21 saat arasında gidecek.



30 MAÇTA 90 DAKİKA



Luyindama istikrarıyla göz dolduruyor. Kongolu, Liege'in bu sezon 33 maçın ın 30'unda forma giydi. Oyuncu 2 maçta dinlendirildi, 1'inde kart cezası nedeniyle olmadı.



8 MİLYON EURO'YA GELDİ



Aslan'a geçen sezon 8 milyon euro'ya gelen Maicon, bu sezon 22 maça çıkıp 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Maicon geçen sezonki şampiyonluğa attığı 5 golle katkı sağlamıştı.



KRASNODAR 5.5 MİLYONLA ARAYA GİRDİ



Galatasaray'ın renklerine katmak için harekete geçtiği Standard Liege'li Christian Luyindama için Ruslar devreye girdi. Krasnodar, Kongolu stoper için kulübüne 5,5 milyon euro'luk bir teklif sundu. Ayrıca bonusların da yer aldığı teklif mektubunu değerlendiren Belçika kulübü, Galatasaray'ın teklifini 7 milyon euro'ya çıkardığı ifade edildi. Standard Liege'in 9 milyon euro'da direttiği de kaydedildi. Galatasaray'ın bir adım önde olduğu transfer bugün bitebilir.

YUNUS AKGÜN'E 4.5 MİLYON EURO



Aslan'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e Anderlecht'ten 3.5 milyon euro'luk öneri geldi. Galatasaray'ın 5 milyon euro istediği ve tarafların 4.5 milyon euro'ya anlaştığı öğrenildi. 18 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışı için de Galatasaray'a yüzde 30 pay ödeneceği bildirildi.