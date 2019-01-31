Galatasaray bariyerleri yıktı

Forvet transferinde ağır kalan ve eleştirilerin odağında yer alan Galatasaray dün şaha kalktı. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa’dan Mbaye Diagne ve Marsilya’dan Kostas Mitroglou’yu kadrosuna katarak iki flaş forvet transferi birden gerçekleştirdi. Kasımpaşa ile yapılan uzun pazarlıkların ardından Diagne için 10+3 milyon euro’ya anlaşılırken Yunan futbolcu ise 1.5 yıllığına kiralandı.

Galatasaray ile Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi Turgay Ciner arasında 15 milyon euro'dan başlayan pazarlıklar 10+3 milyon euro'da anlaşma ile sona erdi. Dün transfer resmen açıklandı. Sarı-kırmızılı takımın bu transfer için dün Denizbank'tan Kasımpaşa'ya ödenmesi için 10 milyon euro ayırttığı ortaya çıktı. Ödemeyi peşin yapan Galatasaray'ın şampiyon olması halinde 3 milyon euro da bonus ödeyeceği ifade edildi.

SON NEFESİME KADAR



Diagne, sözleşme imzaladıktan sonra twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Bugün en mutlu günüm. Yeni bir macera başlıyor. Son nefesime kadar mücadele edeceğim."



İMZA SONRASI HATIRA FOTOĞRAFI



Diagne, dün gece resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticilerle objektiflere poz verdi.

TARİHE GEÇTİ



Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi kadrosuna kadar bir de rekora imza attı. Golcü oyuncu için 12.8 milyon euro ödeyen sarı-kırmızılı ekip, iç piyasada gerçekleşen en yüksek maliyetli transfere imza attı. Bundan önceki rekor Bursa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Baljic'e aitti. Ayrıca Diagne, Galatasaray'ın 3. en pahalı oyuncusu oldu. Cimbom Jardel'e 17, Bruma'ya ise 13 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



MITROGLOU BEDELSİZ GALATASARAY'DA



Galatasaray, listesinde yer alan Kostas Mitroglou'yu da kadrosuna kattı. Son güne girilirken Marsilya ve golcü oyuncu ile anlaşma sağlandı. Cimbom, Yunan yıldızı 1.5 yıllığına bedelsiz kiraladı. 30 yaşındaki futbolcu yıllık 5 milyon 250 bin euro alacak.. Forma giydiği her karşılaşma için de 10 bin euro alması gündemde... Mitroglou bugün İstanbul'da olacak.



42 MİLYON EURO HARCADILAR



Kariyerine Duisburg alt yapısında başlayan Mitroglou, ilk profesyonel sözleşmesini M'gladbach II takımı ile imzaladı. Ardından Olympiakos, Panionios, Atromitos, Fulham, Benfica ve Marsilya formaları giydi. Fulham ve Marsilya 15'er, Benfica ise 7 milyon euro bonservis ücreti ödedi. 30 yaşındaki oyuncu için toplamda ise 41.7 milyon euro bonservis verildi.



İLK 2 MAÇTA OYNAMAYACAK



PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada rakibine tüküren Mbaye Diagne'ye 4 maç men ve 13 bin lira para cezası kesti. Kasımpaşa'da 2 maç cezasını çeken yıldız oyuncu, Galatasaray'ın Alanya ve kupadaki Hatayspor maçlarında forma giyemeyecek.



ÖKSÜZ'E MESAJ



Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, "Galatasaray'ın Diagne'yi alacak parasının olduğunu sanmıyorum" açıklamasıyla taraftarların tepkisini çekmişti. Galatasaray dün transferi gerçekleşince Öksüz'e gönderme yapmaktan geri kalmadılar.



HEDEF AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU



Diagne ve Mitroglou transferleriyle birlikte Galatasaray'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. İki golcü ile anlaşıldığı haberi sarı-kırmızılı taraftarları tam anlamıyla coşturdu. Şampiyonluğun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu da konuşulmaya başladı.



'HAZIR MIYIZ' DEDİ SİTE ÇÖKTÜ



Galatasaray, Diagne'nin transferinin açıklanması öncesinde bir video paylaştı. Youtube'a yüklenen "Hazır mıyız?" temalı videonun ardından sarı-kırmızılı kulüp ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu resmi internet siteleri çöktü. Uzun süredir bu haberi bekleyen taraftarlar iki siteye hücum ederken bildirimler çok daha sonra kamuoyu ile paylaşılabildi.



FOTOMAÇ'LI PAYLAŞIM



Galatasaray'ın paylaştığı 24 saniyelik videoda bir taraftar nereye baksa transfer haberleri görüyor. Buna anlam vermekte zorlanan sarı-kırmızılı akşam GS TV'yi izlerken son dakika haberiyle heyecanlanıyor. Ancak o anda televizyonda sinyal kayboluyor. Fotomaç'ın Galatasaray sayfası görsellerinin de kullanıldığı video "Hayır mıyız?" sorusu ile sona eriyor.



KÂRDAN YÜZDE 25 PAY VERECEK



Kasımpaşa, yapılan anlaşma gereği Mbaye Diagne'nin bir başka takıma satılması halinde de transferden pay alacak. Galatasaray'ın, 10 milyon euro üzerindeki bir satış halinde kardan % 25 pay vereceği belirtildi.



Türkıye'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer bugün kapanıyor. Forvet transferi gecikse de Galatasaray yine hareketli bir dönem geçirdi. Rodrigues'i Al İttihad, Ozan Kabak'ı Stuttgart'a veren sarı-kırmızılı ekip, 20 milyon euro'yu cebine koydu. Buradan gelen kaynak ile Marcao, Emre ve son olarak Diagne'yi kadrosuna kattı. Ayrıca bedelsiz olarak eski oyuncusu Semih'i kiraladı.