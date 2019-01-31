31 Ocak 2019, Perşembe
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Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mbaye Diagne, sponsor hastanemizde sağlık kontrolünden geçti" denildi.
Diagne sağlık kontrolünden geçti
Giriş Tarihi: 31.01.2019
Galatasaray'ın yeni transferi Diagne sağlık kontrolünden geçti ve ilk pozunu verdi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna dahil ettiği Diagne sağlık kontrolünden geçti. Golcü futbolcunun akşam saatlerinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mbaye Diagne, sponsor hastanemizde sağlık kontrolünden geçti" denildi.
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