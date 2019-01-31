31 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Diagne sağlık kontrolünden geçti

Diagne sağlık kontrolünden geçti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.01.2019

'ın yeni transferi sağlık kontrolünden geçti ve ilk pozunu verdi.

'ın 'dan kadrosuna dahil ettiği sağlık kontrolünden geçti. Golcü futbolcunun akşam saatlerinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mbaye Diagne, sponsor hastanemizde sağlık kontrolünden geçti" denildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray transferi KAPa bildirdi! Galatasaray transferi KAP'a bildirdi!
G.Sarayda ikinci bomba patlıyor! İstanbula geldi G.Saray'da ikinci bomba patlıyor! İstanbul'a geldi
G.Saray forvet transferini tamamladı capsler patladı! G.Saray forvet transferini tamamladı capsler patladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör