31 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

G.Sarayda Alanyaspor maçı hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.01.2019

'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan çalışmalarla başladı. Taktik organizasyonlarla devam eden antrenman, yenilenme ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Bu arada Fatih Terim, kendisini idmanda ziyaret eden torunu Nil ile antrenman sahasında bir süre vakit geçirdi.

, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın kulüp tesislerinde yapacağı idmanla tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, öğleden sonra hava yoluyla Alanya'ya gidecek.

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