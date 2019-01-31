31 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Mitroglou'nu KAP'a bildirdi

Mitroglou resmen açıklandı! İşte alacağı ücret...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 Giriş Tarihi: 31.01.2019

, 'nun 1.5 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi. Mitroglou için toplam 4.1 milyon euro garanti ücret ödenecek.

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama:

Profesyonel futbolcu Konstantinos ve kulübü Olympique De Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir.

Bu haberi de okudularKostas Mitroglou kimdir, kaç yaşında? Son dakika Mitroglou'nu açıkladı!

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

22 numaralı formayı giyecek

Galatasaray'ın yeni transferi Konstantinos Mitroglou yeni kulübünde 22 numaralı formayı giyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFA şoku! Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA şoku!
Diagneden Galatasaraylı taraftarlara mesaj Diagne'den Galatasaraylı taraftarlara mesaj
G.Saray bir transferi daha bitirdi! Yola çıktı... G.Saray bir transferi daha bitirdi! Yola çıktı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör