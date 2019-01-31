Galatasaray Mitroglou'nu KAP'a bildirdi
Galatasaray, Mitroglou'nun 1.5 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi. Mitroglou için toplam 4.1 milyon euro garanti ücret ödenecek.
İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama:
Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique De Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir.
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Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
22 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'ın yeni transferi Konstantinos Mitroglou yeni kulübünde 22 numaralı formayı giyecek.
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