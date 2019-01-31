31 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray, Luyindama'yı transfer ettiğini açıkladı!

İmzalar peş peşe geldi! O da artık G.Saraylı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 Giriş Tarihi: 31.01.2019

, Standard Liege forması giyen Demokratik Kongolu Christian Luyindama'yı ettiğini açıkladı.

'da transferin son günü hareketli geçiyor. Hücum hattına Mbaye Diagne ile Kostas Mitroglou'yu katan sarı-kırmızılılar, son olarak defansa takviye yaptı. Cimbom, prensip anlaşması yaptığı Christian Luyindama'yu İstanbul'a getirdi. Belçika'nın Brüksel şehrinden gelen ve Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Kongolu oyuncuyu çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Taraftalar, başarılı defans oyuncu lehinde tezahüratlarda bulundu. Luyindama, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Standard Liege takımı ile 30 resmi müsabakada görev aldı ve 3 gol kaydetti.

Transfer resmen açıklandı!

Galatasaray, Christian Luyindama transferini resmen açıkladı.

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