Galatasaray, Luyindama'yı transfer ettiğini açıkladı!
Galatasaray, Standard Liege forması giyen Demokratik Kongolu Christian Luyindama'yı transfer ettiğini açıkladı.
Galatasaray'da transferin son günü hareketli geçiyor. Hücum hattına Mbaye Diagne ile Kostas Mitroglou'yu katan sarı-kırmızılılar, son olarak defansa takviye yaptı. Cimbom, prensip anlaşması yaptığı Christian Luyindama'yu İstanbul'a getirdi. Belçika'nın Brüksel şehrinden gelen ve Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Kongolu oyuncuyu çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.
Taraftalar, başarılı defans oyuncu lehinde tezahüratlarda bulundu. Luyindama, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Standard Liege takımı ile 30 resmi müsabakada görev aldı ve 3 gol kaydetti.
Transfer resmen açıklandı!
Galatasaray, Christian Luyindama transferini resmen açıkladı.
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