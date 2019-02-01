Maicon askıya alındı

Galatasaray’da çok sevilse de ağır olduğu için gözden düşen Maicon, takımda kaldı Aslan, Luyindama’ya lisans çıkarabilmek için Sambacı’nın sözleşmesini dondurdu.

Galatasaray'da profesyonelce çalışan, attığı gollerle takıma katkı sağlayan fakat ağır olduğu için tartışılan Maicon'un sözleşmesi askıya alındı. Teknik direktör Fatih Terim'in 'Hızlı stoper' tanımına uymayan Brezilyalı yıldız, Çin ve Japonya'dan gelen tekliflere rağmen takımdan ayrılmadı. 30 yaşındaki Sambacının sözleşmesi, Luyindama transferiyle donduruldu. Sao Paulo'dan 8 milyon euro'ya gelen Maicon'un 2021'e kadar kontratı bulunuyordu. Ailevi sebepler yüzünden kafası bir hayli karışık olan Maicon'un Brezilya'ya dönmek istediği ancak taliplisi olmadığı için kaldığı öğrenildi. Luyindama ile takımdaki yabancı sayısının 15'e yükselmesi nedeniyle en zayıf halka olarak gözüken Maicon'un lisansı donduruldu. Sambacı, 28 Şubat'a kadar Çin'e, 29 Mart'a kadar Japonya'ya, 3 Nisan'a kadar Brezilya'ya transfer olabilir