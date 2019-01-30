Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne hangi maçlarda oynayamayacak?
Galatasaray, forvet transferinde mutlu sona ulaştı ve Süper Lig'in şu anda en çok gol atan futbolcusu olan Kasımpaşalı Mbaye Diagne'yi transfer etti. Ancak Galatasaray taraftarı Diagne'ye hemen kavuşamayacak.
Kasımpaşa'nın Beşiktaş ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Diagne önce sarı kart cezalısı oldu, daha sonra ise Alanyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında rakibine tükürdüğü için gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Diagne böylece toplam 5 maç cezaya çarptırılmıştı.
Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Futbol disiplin talimatının 92. madde 11. fıkrasına göre Diagne, ilk önce sarı kart cezasını aldığı için Rizespor maçında sarı kart cezasını çekti. Rizespor ile oynanan Süper Lig maçında sarı kart cezasını çeken Diagne, daha sonra ise kupadaki Alanyaspor rövanş maçı ve ligdeki Başakşehir maçında da 2 maç cezasını çekti.
Galatasaray'a transfer olan Diagne, ligde deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Hatayspor maçında cezasını çekecek ve 21. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında Fatih Terim'in şans vermesi halinde ilk kez Galatasaray forması giyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!