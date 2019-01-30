30 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne hangi maçlarda oynayamayacak?

Diagne o maçlarda oynayamayacak!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 Giriş Tarihi: 30.01.2019

, forvet transferinde mutlu sona ulaştı ve 'in şu anda en çok gol atan futbolcusu olan Kasımpaşalı Mbaye Diagne'yi etti. Ancak Galatasaray taraftarı Diagne'ye hemen kavuşamayacak.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Diagne önce sarı kart cezalısı oldu, daha sonra ise Alanyaspor'la oynanan ilk maçında rakibine tükürdüğü için gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Diagne böylece toplam 5 maç cezaya çarptırılmıştı.

Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Futbol disiplin talimatının 92. madde 11. fıkrasına göre Diagne, ilk önce sarı kart cezasını aldığı için Rizespor maçında sarı kart cezasını çekti. Rizespor ile oynanan maçında sarı kart cezasını çeken Diagne, daha sonra ise kupadaki Alanyaspor rövanş maçı ve ligdeki Başakşehir maçında da 2 maç cezasını çekti.

'a olan Diagne, ligde deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Hatayspor maçında cezasını çekecek ve 21. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında Fatih Terim'in şans vermesi halinde ilk kez Galatasaray forması giyecek.

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