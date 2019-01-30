Galatasaraydan KAP uyarısı!

30 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan KAP uyarısı!
Giriş Tarihi: 30.01.2019
Galatasaray Spor Kulübü, resmi hesabından KAP uyarısında bulundu. Sarı kırmılılı kulüp yaptığı açıklamada taraftarlarından bir süre KAP'a giriş yapmamalarını söyledi.
İşte o açıklama:
"Değerli Galatasaraylılar,
19.05'ten bu yana aşırı yüklenme nedeniyle K.A.P. web sitesine giriş yapılamamaktadır.
Lütfen bir süre için K.A.P. web sitesine giriş yapmayınız."
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