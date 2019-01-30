30 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan KAP uyarısı!

Galatasaraydan KAP uyarısı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.01.2019

Spor Kulübü, resmi hesabından uyarısında bulundu. Sarı kırmılılı kulüp yaptığı açıklamada taraftarlarından bir süre KAP'a giriş yapmamalarını söyledi.

İşte o açıklama:

"Değerli Galatasaraylılar,

19.05'ten bu yana aşırı yüklenme nedeniyle K.A.P. giriş yapılamamaktadır.

Lütfen bir süre için K.A.P. web sitesine giriş yapmayınız."

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