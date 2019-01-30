30 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Fulham’ı geri çevirdi

Fulham’ı geri çevirdi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 Giriş Tarihi: 30.01.2019

'da bırakılan 'in İngiliz ekibi 'ın teklifine olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

, için devreye girdi. İngilizlerin, olması nedeniyle direk Serdar'ın menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. Fulham'ın 2.4 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ancak küme düşme tehlikesi nedeniyle Serdar'ın Fulham'ı geri çevirdiği belirtildi.
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