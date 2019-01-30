30 Ocak 2019, Çarşamba
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Fulham’ı geri çevirdi
Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 Giriş Tarihi: 30.01.2019
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz'in İngiliz ekibi Fulham'ın teklifine olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.
Fulham, Serdar Aziz için devreye girdi. İngilizlerin, kadro dışı olması nedeniyle direk Serdar'ın menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi. Fulham'ın 2.4 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ancak küme düşme tehlikesi nedeniyle Serdar'ın Fulham'ı geri çevirdiği belirtildi.
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