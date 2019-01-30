Galatasarayda çanlar çalıyor

30 Ocak 2019, Çarşamba
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KURULA SORMADAN OLMAZ
Baskı yapılacak ilk konunun, devletin kulüplere önerdiği yapılandırma anlaşmasının Mali Genel Kurul'a taşınması. Diğeri ise yönetimin mart ayında idari yönden ibraz edilmesinin tehlikede olması... İdari yönden Mustafa Cengiz'e baskı kuran muhalifler, "İdari zafiyet var. Bunun giderilmesi gerekiyor. Yönetim kurulu değişikliği yapmak gerek" uyarısında bulunuyor. Buna karşı çıkması durumunda Cengiz ise, "Mart ayına daha var ama vakti gelince nasıl bir tavır sergileyeceğimi görürsünüz" yorumunu yaptı
BÖYLE KARAR ÇIKMAZ
Başkan Mustafa Cengiz muhalif kesimin isteklerine, "Size yardım etmek isteyen devletin de iştahını kapatmayın" dedi. Buna rağmen söz konusu yapılandırma Olağanüstü Genel Kurul veya Mali Genel Kurul'a gitmeden yönetimin karar çıkarma şansı ortadan kalktı.
ALBAYRAK'TAN TEMİNAT
Mali tabloda kâr açıklanmasına ve Ozan ile Rodrigues'in transferinden 18 milyon euro kasasına koymasına rağmen G.Saray yönetimi, mali anlamda sıkıntıları gideremiyor. Pazartesi günü de Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay kredi görüşmesi yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'in "Abdurrahim Bey ile birlikte ciddi teminatlar verdik" dediği ortamda Albayrak'ın, yeni kredi için de kendi şahsi teminatlarını bankaya sunduğu bildirildi.
FARUK SÜREN BAŞKAN DURSUN ÖZBEK CEO
Galatasaray muhalefeti bir yandan Mustafa Cengiz'in karşısına Faruk Süren'i başkan, Dursun Özbek'i CEO olarak çıkarmaya çalışıyor. Diğer yandan ise Burak Elmas üzerinden Ural Aküzüm'ü adaylığını koyması için ikna etmeye çalışıyor. Süren'e yapılan teklif için eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, "Faruk Süren'in yeniden ikna edilmesi gibi bir şey duymadım. Ama Faruk olur, başkası olur" diyerek son durum hakkında açıklama bulundu.
GÖZLER DÜŞÜK FAİZDE
Aslan'ın son dönemde kullandığı 380 milyon TL'lik sendikasyon kredisinde de yüzer faiz oranı kullanıldığı bildirildi. Galatasaray yönetiminin gözünün faizlerin düşmesinde olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Galatasaray'da çanlar çalıyor
Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 Giriş Tarihi: 30.01.2019
Mustafa Cengiz’e mali tablo üzerinden eleştiriler yapan kesimler, ekonomik yapılanmanın Mali Genel Kurul’a danışılmasını istiyor. Ayrıca mart ayında yönetim, idari yönden ibra edilmeyebilir
Galatasaray'da gerek yapılamayan transferler gerek yapılan açıklamalar nedeniyle eleştirilerin odağında olan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini zor günler bekliyor. Sarı-kırmızılılarda 7'den 70'e herkesin beklediği transferlerin gecikmesi ve ekonomik yapının zor günler geçirmesi yönetimi büyük baskı altında tutuyor. Aslan'da muhalif kesim, "Her sene seçim mi yapacağız?" diyen Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine iki konu üzerinden baskı yapmaya hazırlanıyor.
KURULA SORMADAN OLMAZ
Baskı yapılacak ilk konunun, devletin kulüplere önerdiği yapılandırma anlaşmasının Mali Genel Kurul'a taşınması. Diğeri ise yönetimin mart ayında idari yönden ibraz edilmesinin tehlikede olması... İdari yönden Mustafa Cengiz'e baskı kuran muhalifler, "İdari zafiyet var. Bunun giderilmesi gerekiyor. Yönetim kurulu değişikliği yapmak gerek" uyarısında bulunuyor. Buna karşı çıkması durumunda Cengiz ise, "Mart ayına daha var ama vakti gelince nasıl bir tavır sergileyeceğimi görürsünüz" yorumunu yaptı
BÖYLE KARAR ÇIKMAZ
Başkan Mustafa Cengiz muhalif kesimin isteklerine, "Size yardım etmek isteyen devletin de iştahını kapatmayın" dedi. Buna rağmen söz konusu yapılandırma Olağanüstü Genel Kurul veya Mali Genel Kurul'a gitmeden yönetimin karar çıkarma şansı ortadan kalktı.
ALBAYRAK'TAN TEMİNAT
Mali tabloda kâr açıklanmasına ve Ozan ile Rodrigues'in transferinden 18 milyon euro kasasına koymasına rağmen G.Saray yönetimi, mali anlamda sıkıntıları gideremiyor. Pazartesi günü de Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay kredi görüşmesi yaptı. Başkan Mustafa Cengiz'in "Abdurrahim Bey ile birlikte ciddi teminatlar verdik" dediği ortamda Albayrak'ın, yeni kredi için de kendi şahsi teminatlarını bankaya sunduğu bildirildi.
FARUK SÜREN BAŞKAN DURSUN ÖZBEK CEO
Galatasaray muhalefeti bir yandan Mustafa Cengiz'in karşısına Faruk Süren'i başkan, Dursun Özbek'i CEO olarak çıkarmaya çalışıyor. Diğer yandan ise Burak Elmas üzerinden Ural Aküzüm'ü adaylığını koyması için ikna etmeye çalışıyor. Süren'e yapılan teklif için eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, "Faruk Süren'in yeniden ikna edilmesi gibi bir şey duymadım. Ama Faruk olur, başkası olur" diyerek son durum hakkında açıklama bulundu.
GÖZLER DÜŞÜK FAİZDE
Aslan'ın son dönemde kullandığı 380 milyon TL'lik sendikasyon kredisinde de yüzer faiz oranı kullanıldığı bildirildi. Galatasaray yönetiminin gözünün faizlerin düşmesinde olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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