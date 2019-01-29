Mustafa Cengizden devlete teşekkür

Mustafa Cengiz: “Devlet, başka çıkış noktası kalmayan kulüplerin mali durumlarına çözüm bulmaya çalışıyor. Müthiş bir şey. Bunun için devletimize teşekkür ederim”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağanüstü Divan Kurulu toplantısında Türkiye Bankalar Birliği tarafından kulüplere verilecek kredi desteğiyle ilgili camiayı bilgilendirdi.



Cengiz, devlete verdiği destek için teşekkür ederek, "Devlet, artık başka çıkış noktası kalmayan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Bugünkü şartlarda bu müthiş bir şey. Bunun için devletimize teşekkür ederim" dedi.

Kulüplerin alacakları düşüldüğünde 10 milyar TL borcu olduğunu belirten Cengiz, "Ay sonuna kadar ödememiz gereken yüklü miktar var. Devlet öteleme yapmak istiyor. Biz 10 yıl yapın, ilk 4 yılı da ödemesiz olsun dedik. Şu an ayrıntıları tam bilmiyoruz. Girip girmeyeceğimiz meçhul. Şartlara bakacağız. Mali olarak rakiplerimize göre daha iyiyiz. Euro borçlarımızı azalttık" dedi.



YARSUVAT'A SİTEM ETTİ



Duygun Yarsuvat bizim Şampiyonlar Ligi'nden seneye gelecek muhtemel gelirleri bu bilançoya ekleyerek cinlik yaptığımızı söylemiş. Çok üzüldüm. İki bağımsız şirket bilançolarımızı denetliyor. Galatasaray şükür ki kara geçmiştir ve UEFA'dan geçerlilik belgesi almıştır.



HANIM BENİMLE KONUŞMUYOR



"Transfer yapmadık diye hanım benimle konuşmuyor. Dün gece 04.30'da eve gittim. Ummadığınız bariyerler çıkıyor. 4-5 oyuncuyla görüşüyoruz. İnşallah yine bir terslik olmaz. Biz hayırlı olacağına inanıyoruz. Hiç kimse bize tehditle Galatasaray'ın parasını sokağa attıramaz. Tek derdimiz forvet olsun. İnşallah alacağız."

PARAYA İHTİYACIMIZ VAR!



Mustafa Cengiz, UEFA'nın borç yapılandırma konusuna çok olumlu baktığını belirterek, "Hatta çok önemli bir direktörünü buraya atadı. Net söylüyorum. Bizim paraya ihtiyacımız var. Abdurrahim serumla duruyor. Az önce bankalarla görüşmeye gitti" ifadelerini kullandı.