29 Ocak 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Türkiye Kupası mesaisi!

Galatasarayda Türkiye Kupası mesaisi!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Galatasaray, deplasmanda 1-0 yendiği ile çeyrek final için karşılaşacak.

Süper Lig'de ikinci yarıya ikide iki yaparak başlayan Galatasaray, Ziraat son 16 turu rövanş maçında bu akşam 'u konuk edecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibini Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 yenen sarı-kırmızılılar her türlü beraberlik ve galibiyette çeyrek finale adını yazdıracak. Boluspor'un 1-0'lık galibiyeti halinde mücadele uzayacak. Konuk ekip diğer skorlarla kazanırsa turu geçen taraf olacak.

YEDEKLER VE GENÇLERE ŞANS

'in Boluspor karşısında ligde az süre alan oyuncular ve gençlere şans vermesi bekleniyor. Sakatlığı süren Emre Akbaba ve Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo forma giyemeyecek.

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