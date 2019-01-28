28 Ocak 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Didier Drogba Galatasaray'ı unutmadı

Didier Drogba Galatasarayı unutmadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 28.01.2019

'ın eski futbolcusu , hesabından yaptığı paylaşımla 2013 yılında sarı-kırmızılılara transferini unutmadı.

'ın eski futbolcusu , sarı-kırmızılılara olduğu gününün yıl dönümünü unutmadı. hesabından açıklamada bulunan Drogba, "Benim bittiğimi, artık üst seviyede oynayamayacağımı düşünmeye başladıkları anda beni tıpkı kendi evladını koruyan anneler gibi sahiplendiniz. Bugün, bir aslan olarak attığım ilk adımın yıl dönümünü kutluyorum. 26.01.2013. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Fildişi Sahilli futbolcu kasım ayında futbolu bırakmıştı.

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