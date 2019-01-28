Didier Drogba Galatasarayı unutmadı

28 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sarı-kırmızılılara transfer olduğu gününün yıl dönümünü unutmadı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Drogba, "Benim bittiğimi, artık üst seviyede futbol oynayamayacağımı düşünmeye başladıkları anda beni tıpkı kendi evladını koruyan anneler gibi sahiplendiniz. Bugün, bir aslan olarak attığım ilk adımın yıl dönümünü kutluyorum. 26.01.2013. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Didier Drogba Galatasaray'ı unutmadı
Giriş Tarihi: 28.01.2019
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2013 yılında sarı-kırmızılılara transferini unutmadı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sarı-kırmızılılara transfer olduğu gününün yıl dönümünü unutmadı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Drogba, "Benim bittiğimi, artık üst seviyede futbol oynayamayacağımı düşünmeye başladıkları anda beni tıpkı kendi evladını koruyan anneler gibi sahiplendiniz. Bugün, bir aslan olarak attığım ilk adımın yıl dönümünü kutluyorum. 26.01.2013. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Fildişi Sahilli futbolcu kasım ayında futbolu bırakmıştı.
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