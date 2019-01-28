Alanda son raund

Alan'da son raund
Sarı- Kırmızılılar, Alan’ın menajeri Özkan Doğan ile bugün ya da yarın son b ir görüşme daha yapacak. Taraftarın da yolunu gözlediğ i Sambacı yıldıza bu kez imza attırılacağı belirtiliyor...
Galatasaray'da forvet transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Alan Carvalho için Dubai'ye gitmiş ancak anlaşma gerçekleşmemişti. Yönetim, menajer anlaşmazlığından dolayı transferi gerçekleştirememiş ve taraftarlar tarafından büyük tepki çekmişti.
Alan Carvalho'da sorun yok
Yönetim bugün ya da yarın Alan Carvalho için menajeri Özkan Doğan ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtiliyor. Sarı- Kırmızılılar, Brezilyalı golcü Alan ile prensip anlaşmasına varmıştı
Komisyon pazarlığı olacak
Galatasaray Yönetimi'nin Özkan Doğan ile yapacağı pazarlık sonrasında transferi açıklaması bekleniyor. Aslan'ın golcü transferi için elinde geniş bir liste var. Favori durumda olanlari Alan, Tetteh ve Bony
Cimbom'un listesi kabarık
Bu isimlerin dışında Pato, Simone Zaza, Austin, Habib Diallo ve Franco Di Santo da Galatasaray'a yakın isimler. Bilindiği gibi Fatih Terim, transfer süresi dolmadan iki forvet oyuncusunun alınmasını istiyor
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