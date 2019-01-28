28 Ocak 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Alan'da son raund

Alanda son raund
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Sarı- Kırmızılılar, Alan’ın menajeri ile bugün ya da yarın son b ir görüşme daha yapacak. Taraftarın da yolunu gözlediğ i Sambacı yıldıza bu kez imza attırılacağı belirtiliyor...

'da forvet transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, için Dubai'ye gitmiş ancak anlaşma gerçekleşmemişti. Yönetim, menajer anlaşmazlığından dolayı transferi gerçekleştirememiş ve taraftarlar tarafından büyük tepki çekmişti.

Alan Carvalho'da sorun yok

Yönetim bugün ya da yarın Alan Carvalho için menajeri ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtiliyor. Sarı- Kırmızılılar, Brezilyalı golcü Alan ile prensip anlaşmasına varmıştı

Komisyon pazarlığı olacak

Galatasaray Yönetimi'nin Özkan Doğan ile yapacağı pazarlık sonrasında transferi açıklaması bekleniyor. Aslan'ın golcü transferi için elinde geniş bir liste var. Favori durumda olanlari Alan, Tetteh ve Bony

Cimbom'un listesi kabarık

Bu isimlerin dışında Pato, Simone Zaza, Austin, Habib Diallo ve Franco Di Santo da Galatasaray'a yakın isimler. Bilindiği gibi , süresi dolmadan iki forvet oyuncusunun alınmasını istiyor

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