28 Ocak 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Danimarka’dan Onuachu iddiası

Danimarka’dan Onuachu iddiası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.01.2019

medyası G.Saray’ın Nijeryalı golcüyle dirsek temasında olduğunu yazdı. Genç yıldızı Genk de istiyor

Het Nieuwsblad sitesinin haberine göre ve Genk, Midtjylland'ın golcüsü Paul Onuachu'yu transfer etmek istiyor. Gol makinesi olarak nitelendirilen futbolcu için Danimarka ekibinin 10 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor. 25 MAÇTA 14 GOL
Danimarka ekibinin oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı ve kiralama teklifini değerlendireceği iddia edildi. 24 yaşında ve 2.01 mt. boyundaki Onuachu bu sezon 25 maça çıktı ve 14 gole imza attı.

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