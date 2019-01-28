Danimarka’dan Onuachu iddiası

Danimarka medyası G.Saray’ın Nijeryalı golcüyle dirsek temasında olduğunu yazdı. Genç yıldızı Genk de istiyor

Danimarka Het Nieuwsblad sitesinin haberine göre Galatasaray ve Genk, Midtjylland'ın golcüsü Paul Onuachu'yu transfer etmek istiyor. Gol makinesi olarak nitelendirilen futbolcu için Danimarka ekibinin 10 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor. 25 MAÇTA 14 GOL

Danimarka ekibinin oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı ve kiralama teklifini değerlendireceği iddia edildi. 24 yaşında ve 2.01 mt. boyundaki Onuachu bu sezon 25 maça çıktı ve 14 gole imza attı.