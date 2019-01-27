27 Ocak 2019, Pazar
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Rodrigues: Ailem için kabul ettim
Giriş Tarihi: 27.01.2019
Galatasaray'dan 10 milyon dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu.
Galatasaray'dan 10 milyon dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu. Galatasaray'dan ayrılmanın hiç kolay olmadığını ifade eden yıldız kanat oyuncusu, "Bu tercihten ötürü mutluyum. Ancak kolay olmadı. Ailem için kabul ettim" dedi.
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