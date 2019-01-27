27 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Rodrigues: Ailem için kabul ettim

Rodrigues: Ailem için kabul ettim
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Galatasaray'dan 10 milyon dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, basınına konuştu.

Galatasaray'dan 10 milyon dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, basınına konuştu. Galatasaray'dan ayrılmanın hiç kolay olmadığını ifade eden yıldız kanat oyuncusu, "Bu tercihten ötürü mutluyum. Ancak kolay olmadı. Ailem için kabul ettim" dedi.

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