Rodrigues: Ailem için kabul ettim

Galatasaray'dan 10 milyon dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu.

Galatasaray'dan 10 milyon dolar karşılığında Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu. Galatasaray'dan ayrılmanın hiç kolay olmadığını ifade eden yıldız kanat oyuncusu, "Bu tercihten ötürü mutluyum. Ancak kolay olmadı. Ailem için kabul ettim" dedi.