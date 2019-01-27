27 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

VAR'dan penaltı çıktı!

VARdan penaltı çıktı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.01.2019

Bülent Yıldırım gelen uyarı üzerine ’a penaltı çaldı.

Göztepe, Galatasaray karşısında penaltı atışından faydalanamadı. Kullanılan korner atışının ardından ceza sahası içinde arbede oluşurken ev sahibi oyuncuları, 'un topa elle hamle yaptığı gerekçesiyle itirazlarında bulundu. Hakem Bülent Yıldırım, maçı devam ettirirken sonra VAR'dan gelen uyarı ile maçı durdurdu. Cüneyt Çakır'ın uyarısı ile pozisyonu ekrandan izleyen Yıldırım, penaltı kararı verdi. Ancak Borges vuruşu değerlendiremedi.

İLK PENALTIYI KAÇIRDI
Göztepe bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltı kullandı; 2018/19 sezonunda Süper Lig'de penaltı kazanmayan takım kalmadı. Ancak İzmir ekibinin ilk penaltısını Borges dışarı atarak olumlu kullanamadı.

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