27 Ocak 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
İki farklı Muslera!
Giriş Tarihi: 26.01.2019
ı es geçti Nando önce tecrübesine yakışmayan bir hata yaptı, sonra topu köşeden çıkardı.
Muslera, 7. dakikada tecrübesine yakışmayan bir hata yaptı. Marcao'nun geri pasında topu kontrol eden Uruguaylı eldiven, zemine ve kendisine baskı yapan Göztepeli Jerome'a rağmen altıpas içinde çalım atmaya kalktı. Jerome'un bir anda müdahale ettiği meşin yuvarlak soldan auta gitti. Nando, 20. dakikada ise hatasını telafi edercesine kritik bir kurtarışa imza attı. Castro'nun sağ kanattan ceza sahasına kestiği ortaya Mariano ters bir dokunuş yaptı, Fernando Muslera köşeye giden topu son anda kurtardı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!