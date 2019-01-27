27 Ocak 2019, Pazar
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Başkan gidemedi 4 yönetici temsil etti
Giriş Tarihi: 26.01.2019
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe karşılaşmasından bir gün önce halsizlikten hastaneye kaldırılmıştı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe karşılaşmasından bir gün önce halsizlikten hastaneye kaldırılmıştı. Başkan Cengiz sonrasında sağlığına kavuştu ancak İzmir'de oynanan mücadeleye gelemedi. Sarı-kırmızılı yönetimi, Göztepe deplasmanında ise dört yönetici temsil etti. Abdurrahim Albayrak, Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru ve Metin Karakaya Galatasaray adına tribünde yerlerini aldılar.
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