27 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Başkan gidemedi 4 yönetici temsil etti

Başkan gidemedi 4 yönetici temsil etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.01.2019

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe karşılaşmasından bir gün önce halsizlikten hastaneye kaldırılmıştı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe karşılaşmasından bir gün önce halsizlikten hastaneye kaldırılmıştı. Başkan Cengiz sonrasında sağlığına kavuştu ancak İzmir'de oynanan mücadeleye gelemedi. Sarı-kırmızılı yönetimi, Göztepe deplasmanında ise dört yönetici temsil etti. Abdurrahim Albayrak, Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru ve Metin Karakaya Galatasaray adına tribünde yerlerini aldılar.

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