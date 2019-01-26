26 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Semih Kaya 603 gün sonra Galatasaray formasıyla

Semih Kaya 603 gün sonra Galatasaray formasıyla
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.01.2019

'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılı formayı 603 gün sonra karşılaşmasında giydi.

'in 19. haftasında , deplasmanda karşılaştığı 'yi 1-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılılara geri dönen da mücadelenin son anlarında oyuna dahil oldu. Çekya'nın takımından kiralık olarak olan Semih, Galatasaray ile en son maçına 3 Haziran 2017 yılında Stadyumu'ndaki karşısında çıkmıştı. 27 yaşındaki futbolcu bu müsabakadan tam 603 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giydi. Başarılı defans oyuncusu yedek başladığı karşılaşmaya Sofiane Feghouli'nin yerine girdi.
Semih Kaya, 2017 yılının yaz aylarında Sparta Prag'a transfer olmuştu.

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