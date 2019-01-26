26 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Sinan Gümüş, ligdeki 4. golünü kaydetti

Sinan Gümüş, ligdeki 4. golünü kaydetti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.01.2019

'ın golcü futbolcusu , karşısında attığı golle sarı-kırmızılılara 3 puanı getirdi. Ligde son iki haftada 3 gol kaydeden Sinan, ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.

'in 19. haftasında , deplasmanda 'yi 1-0 mağlup ederken, sahneye çıktı. Yağmur altında ve zor bir zeminde oynanan karşılaşmanın 72. dakikasında Sinan Gümüş attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü maçında da 2 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, Göztepe'ye karşı attığı golle son iki haftada rakip fileleri 3 kez havalandırmış oldu.
Süper Lig'de bu sezon 13 maça çıkan Sinan Gümüş, toplam 4 kez gol sevinci yaşadı.

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