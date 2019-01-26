26 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den transfer göndermesi

Fatih Terimden transfer göndermesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.01.2019

Cezasını tamamlayan , maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü , 'deki maçı öncesi kısa bir açıklamada bulundu.

Cezasını tamamlamasının ardından kulübedeki yerini alan Fatih Terim, maç öncesinde ince bir göndermesinde de bulundu.

Kadrodaki genç oyuncuların fazlalığının hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik adam '''yı, Emre Akbaba'yı ve Asya Kupası'nda olan Yuto'yu saymazsak kadromuz da bu. Bu yani'' ifadelerini kullandı.

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