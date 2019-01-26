Galatasaray'ın silahı Henry Onyekuru
Ankaragücü'ne hat-trick yapan Onyekuru'dan beklenti büyük
Galatasaray'da gözler, sezonun ikinci yarısına hat-trick ile başlayan Henry Onyekuru'da olacak. Garry Rodrigues'in satılmasıyla sol kanatta alternatifsiz kalan Nijeryalı yıldız, Ankaragücü karşılaşmasından sonra bu maçta da takımın en önemli kozu olacak. Sarı- kırmızılılarda bu sezon 16'sı Süper Lig, 5'i Şampiyonlar Ligi, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 maça çıkan Onyekuru, 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Attığı gollerin tamamını ligde kaydeden 21 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, 7'sini Türk Telekom Stadyumu'nda 2'sini Kayseri'ye karşı Kadir Has'ta buldu.
21 yaşındaki sol kanatın sezon sonunda kiralık anlaşması sona eriyor. Onyekuru için 10 milyon euro bonservis bedeli biçiliyor.
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