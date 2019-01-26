26 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın silahı Henry Onyekuru

Cimbomun silahı Henry
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Ankaragücü'ne hat-trick yapan Onyekuru'dan beklenti büyük

'da gözler, sezonun ikinci yarısına hat-trick ile başlayan 'da olacak. Garry Rodrigues'in satılmasıyla sol kanatta alternatifsiz kalan Nijeryalı yıldız, Ankaragücü karşılaşmasından sonra bu maçta da takımın en önemli kozu olacak. Sarı- kırmızılılarda bu sezon 16'sı , 5'i Şampiyonlar Ligi, 1'i olmak üzere toplam 22 maça çıkan Onyekuru, 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Attığı gollerin tamamını ligde kaydeden 21 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, 7'sini Stadyumu'nda 2'sini 'ye karşı 'ta buldu.

21 yaşındaki sol kanatın sezon sonunda kiralık anlaşması sona eriyor. Onyekuru için 10 milyon euro bonservis bedeli biçiliyor.

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