Galatasaray Fatih Terimle sahada

Süper Lig'in ikinci yarısına 6-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle görkemli bir başlangıç yapan Galatasaray, hafta içinde çalkantılı bir transfer gündemine girmişti. Yapılan çalışmalardan sonuç alınamaması taraftarın canını da epey sıktı. Türkiye Kupası'ndaki Bolu galibiyeti yönetimi bir nebze de olsa rahatlatsa da Göztepe karşısında muhtemel bir puan kaybı, tepkiyi artıracak. Aslan, ligin 19. haftasında geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldırdığı Göztepe deplasmanına 3 puan parolasıyla çıkıyor.

EKSİK DE OLSA YİNE DE ASLAN

Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da tek yol galibiyet... Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç men alan ve kupadaki Boluspor müsabakasında cezasını tamamlayan teknik direktör Fatih Terim kulübede olacak. Golcü transferi gerçekleştirmeden yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya 3-2'lik Yeni Malatyaspor yenilgisiyle başlayan renkdaşı Göztepe ile kıran kırana bir mücadele verecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek.

17 YILDIR KAYBETMİYOR

İki takım arasında yapılan 53 maçın 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı. 27 lig karşılaşmasında Aslan'ın 13-8 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı. Cimbom en son 2001-2002 sezonu ikinci yarısında 2-0 sahadan yenilgiyle ayrıldı.

HASRET BİTİYOR

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, en son 2 Kasım 2018'deki Fenerbahçe derbisinde saha kenarındaydı. Terim'siz geçen 89 günde Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılılar; 5 galibiyet ve 1 yenilgi elde etti. Bu maçlardan 4 beraberlik çıktı.