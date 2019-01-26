Galatasaray Fatih Terimle sahada

Galatasaray Fatih Terim'le sahada
Kupada Bolu’yu geçen Galatasaray, Süper Lig’e döndü. Göztepe deplasmanında 10 maçlık cezası sona eren teknik direktör Fatih Terim yeniden kulübede olacak
Süper Lig'in ikinci yarısına 6-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle görkemli bir başlangıç yapan Galatasaray, hafta içinde çalkantılı bir transfer gündemine girmişti. Yapılan çalışmalardan sonuç alınamaması taraftarın canını da epey sıktı. Türkiye Kupası'ndaki Bolu galibiyeti yönetimi bir nebze de olsa rahatlatsa da Göztepe karşısında muhtemel bir puan kaybı, tepkiyi artıracak. Aslan, ligin 19. haftasında geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldırdığı Göztepe deplasmanına 3 puan parolasıyla çıkıyor.
EKSİK DE OLSA YİNE DE ASLAN
Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da tek yol galibiyet... Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç men alan ve kupadaki Boluspor müsabakasında cezasını tamamlayan teknik direktör Fatih Terim kulübede olacak. Golcü transferi gerçekleştirmeden yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya 3-2'lik Yeni Malatyaspor yenilgisiyle başlayan renkdaşı Göztepe ile kıran kırana bir mücadele verecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek.
17 YILDIR KAYBETMİYOR
İki takım arasında yapılan 53 maçın 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı. 27 lig karşılaşmasında Aslan'ın 13-8 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı. Cimbom en son 2001-2002 sezonu ikinci yarısında 2-0 sahadan yenilgiyle ayrıldı.
HASRET BİTİYOR
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, en son 2 Kasım 2018'deki Fenerbahçe derbisinde saha kenarındaydı. Terim'siz geçen 89 günde Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılılar; 5 galibiyet ve 1 yenilgi elde etti. Bu maçlardan 4 beraberlik çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!