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GALATASARAY

Galatasaray Fatih Terim'le sahada

Galatasaray Fatih Terimle sahada
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 Giriş Tarihi: 25.01.2019

Kupada Bolu’yu geçen , ’e döndü. deplasmanında 10 maçlık cezası sona eren yeniden kulübede olacak

'in ikinci yarısına 6-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle görkemli bir başlangıç yapan , hafta içinde çalkantılı bir gündemine girmişti. Yapılan çalışmalardan sonuç alınamaması taraftarın canını da epey sıktı. 'ndaki Bolu galibiyeti yönetimi bir nebze de olsa rahatlatsa da karşısında muhtemel bir puan kaybı, tepkiyi artıracak. Aslan, ligin 19. haftasında geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldırdığı Göztepe deplasmanına 3 puan parolasıyla çıkıyor.

EKSİK DE OLSA YİNE DE ASLAN

Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da tek yol galibiyet... derbisinden sonra 10 maç men alan ve kupadaki müsabakasında cezasını tamamlayan kulübede olacak. Golcü transferi gerçekleştirmeden yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya 3-2'lik yenilgisiyle başlayan renkdaşı Göztepe ile kıran kırana bir mücadele verecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı yönetecek.

17 YILDIR KAYBETMİYOR

İki takım arasında yapılan 53 maçın 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı. 27 lig karşılaşmasında Aslan'ın 13-8 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı. Cimbom en son 2001-2002 sezonu ikinci yarısında 2-0 sahadan yenilgiyle ayrıldı.

HASRET BİTİYOR

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, en son 2 Kasım 2018'deki Fenerbahçe derbisinde saha kenarındaydı. Terim'siz geçen 89 günde Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılılar; 5 galibiyet ve 1 yenilgi elde etti. Bu maçlardan 4 beraberlik çıktı.

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