Galatasaray’ın yeni forma sırt sponsoru belli oldu
Araç kiralama firması MOOV by Garenta, Galatasaray Futbol Takımı’nın yeni forma sırt sponsoru oldu.
Galatasaray'ın yeni forma sırt sponsoru belli oldu. Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama firması Garenta, MOOV by Garenta markasıyla sarı-kırmızılıların forma sırt sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında marka, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yapacağı maçlarda forma sırt sponsoru olarak yer alacak.
"Türk sporunun destekçisiyiz"
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Daha önce Galatasaray'ın forma sırt sponsoru olmuştuk. Türk sporunun gelişimi için desteğimizi sürdürüyoruz. Şimdi MOOV by Garenta ile Galatasaray formasında yer alacağız. Türk sporuna desteğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
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