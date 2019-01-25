25 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Vincent Janssen yine gündemde

Janssen yine gündemde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Tottenham'da şans bulamayan 'in bir kez daha G.Saray'a önerildiği iddia edildi.

Ada ekibinin gözden çıkardığı Hollandalı'yı sarı-kırmızılılara kiralamaya hazır olduğu ileri sürüldü. Menajerlerin golcü futbolcunun sağlık raporlarını da yönetime ilettiği belirtildi.

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