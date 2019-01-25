Aslan'da 4. sezonuna giren Martin Linnes için teknik direktör Fatih Terim, talimatı verdi.

Bu sezon futboluyla ve mücadelesiyle öne çıkan isimlerden olan Norveçli'nin takımda kalmasını planlayan Terim, bu oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Yıllık 950 bin euro kazanan 27 yaşındaki futbolcu, Molde'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.