25 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'den Linnes talimatı

Terimden Linnes talimatı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Aslan'da 4. sezonuna giren Martin Linnes için teknik direktör , talimatı verdi.

Bu sezon futboluyla ve mücadelesiyle öne çıkan isimlerden olan Norveçli'nin takımda kalmasını planlayan Terim, bu oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Yıllık 950 bin euro kazanan 27 yaşındaki futbolcu, Molde'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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