25 Ocak 2019, Cuma
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Fatih Terim'den Linnes talimatı
Giriş Tarihi: 25.01.2019
Aslan'da 4. sezonuna giren Martin Linnes için teknik direktör Fatih Terim, talimatı verdi.
Bu sezon futboluyla ve mücadelesiyle öne çıkan isimlerden olan Norveçli'nin takımda kalmasını planlayan Terim, bu oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Yıllık 950 bin euro kazanan 27 yaşındaki futbolcu, Molde'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
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