25 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Belhanda'ya izin yok

Belhandaya izin yok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Uzun süredir ismi Al İttihad ile anılan ’nın ’dan ayrılacağı iddia edilmişti

Faslı yıldızla ilgili teknik direktör , kararını net bir şekilde ifade etti. 'nın kalmasını isteyen İmparator, talebini yönetime iletirken, yıldız futbolcuyla bu durumu konuştu
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