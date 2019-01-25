Belhandaya izin yok

25 Ocak 2019, Cuma
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Belhanda'ya izin yok
Giriş Tarihi: 25.01.2019
Uzun süredir ismi Al İttihad ile anılan Belhanda’nın Galatasaray’dan ayrılacağı iddia edilmişti
Faslı yıldızla ilgili teknik direktör Fatih Terim, kararını net bir şekilde ifade etti. Belhanda'nın kalmasını isteyen İmparator, talebini yönetime iletirken, yıldız futbolcuyla bu durumu konuştu
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