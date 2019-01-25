25 Ocak 2019, Cuma

GALATASARAY

Sinan Gümüş'e Alman kancası

Sinan Gümüşe Alman kancası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ’e Hoffenheim talip oldu

Galatasaray'ın son haftadaki Ankaragücü maçında 2 gol atarak parlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon boy gösteren 'e talip çıktı. Sarı-kırmızılılara 2014 yılında 5 yıllık imza atan 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Şu anda kulüplerle görüşmesi hakkı bulunan Sinan için Alman basını; Hoffenheim'in ilgi duyduğunu ifade etti. Geçen sezon neredeyse 'ya gitmek üzere olan Sinan, 'in takıma katılmasıyla kulüpte kalmıştı. Kontratının durumuna sezon sonu bakılacak olan yıldız oyuncu bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.

FORVETSİZ HÜCUM

Bitmeyen golcü transferinin gölgesinde çalışmalarını sürdüren , maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kanat oyuncularından Sinan Gümüş, Onyekuru ve Muğdat'ı santrfora devşirerek idman yapan Cimbom'da önce kondisyon sonra hücum taktik ağırlıklı çalışıldı.

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