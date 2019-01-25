Sinan Gümüşe Alman kancası

Sinan Gümüş'e Alman kancası
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan Gümüş’e Hoffenheim talip oldu
Galatasaray'ın son haftadaki Ankaragücü maçında 2 gol atarak parlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon boy gösteren Sinan Gümüş'e talip çıktı. Sarı-kırmızılılara 2014 yılında 5 yıllık imza atan 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Şu anda kulüplerle transfer görüşmesi hakkı bulunan Sinan için Alman basını; Hoffenheim'in ilgi duyduğunu ifade etti. Geçen sezon neredeyse Benfica'ya gitmek üzere olan Sinan, Fatih Terim'in takıma katılmasıyla kulüpte kalmıştı. Kontratının durumuna sezon sonu bakılacak olan yıldız oyuncu bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.
FORVETSİZ HÜCUM
Bitmeyen golcü transferinin gölgesinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kanat oyuncularından Sinan Gümüş, Onyekuru ve Muğdat'ı santrfora devşirerek idman yapan Cimbom'da önce kondisyon sonra hücum taktik ağırlıklı çalışıldı.
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