26 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.01.2019

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, uykusuzluk ve aşırı strese bağlı yorgunluk sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Cengiz'in kontrollerin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Galatasaray'a santrfor kazandırmak için yoğun çaba sarfeden başkan Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı.

Spor'un haberine göre; Mustafa Cengiz uykusuzluk ve aşırı strese bağlı yorgunluk sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Cengiz'in yapılan kontrollerin ardından taburcu edildiği ve önemli bir sorunun olmadığı belirtildi.

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