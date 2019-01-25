Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, uykusuzluk ve aşırı strese bağlı yorgunluk sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Cengiz'in kontrollerin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Galatasaray'a santrfor kazandırmak için yoğun çaba sarfeden başkan Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı.

TRT Spor'un haberine göre; Mustafa Cengiz uykusuzluk ve aşırı strese bağlı yorgunluk sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Cengiz'in yapılan kontrollerin ardından taburcu edildiği ve önemli bir sorunun olmadığı belirtildi.