24 Ocak 2019, Perşembe

GALATASARAY

Albert Riera: "En iyi arkadaşım Melo"

Riera: En iyi arkadaşım Melo
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.01.2019

'ıneski futbolcusu , sarı-kırmızılı takımda kavga ettiği 'yu övdü.

Riera, "Evet kavga ettik ama benim 'daki en iyi arkadaşım Melo'ydu. O çok iyi bir insan ama sahadayken kirli işler yapabiliyor. Kazanmak için her şeyi yapar" ifadesini kullandı.
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