24 Ocak 2019, Perşembe
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Albert Riera: "En iyi arkadaşım Melo"
Giriş Tarihi: 24.01.2019
Galatasaray'ıneski futbolcusu Albert Riera, sarı-kırmızılı takımda kavga ettiği Felipe Melo'yu övdü.
Riera, "Evet kavga ettik ama benim Galatasaray'daki en iyi arkadaşım Melo'ydu. O çok iyi bir insan ama sahadayken kirli işler yapabiliyor. Kazanmak için her şeyi yapar" ifadesini kullandı.
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