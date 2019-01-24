Özkan Doğan: "Bizi dinleselerdi Alan kampa yetişirdi"
Tartışmaların odağında bulunan menajer Özkan Doğan, Alan Carvalho transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu
Dün herkes, Alan Carvalho'nun transferinin gerçekleşmemesinden sorumlu tutulan menajer Özkan Doğan'ı konuşurken Doğan konuşmak için Fotomaç'ı seçti. 3 aydır Alan'ın Galatasaray'a gelmesi için ortakları Alessandro Alberti ve Baki Mercimek ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Doğan, sarı-kırmızılı yöneticilerin, transferin bittiğini düşünerek bir anda Leandro Lima adında menajeri devreye soktuğu kaydetti. Bu durumun da Alan'ın transferden vazgeçmesine yol açtığını anlattı.
FIFA TALİMATNAMESİ GAYET AÇIK
Özkan Doğan, "Kişiler geçici, camia kalıcıdır. Biz Galatasaray'ın menfaatlerine zarar verecek hiçbir iş yapmadık. Bizi dinleseler Alan, kampın ilk günü Galatasaray formasını giymiş olacaktı" diye konuştu. Herhangi bir kavga durumu olmadığını, 3 milyon euro gibi bir komisyon da konuşmadıklarını belirten Doğan, "FIFA talimatnamesi açık, oyuncunun menajeriyle görüşülmesi gerektiği belirtiliyor" dedi.
KAVGA ETTİLER!
Galatasaray'ın Alan Carvalho transferi suya düşerken dün iddialar havada uçuştu. Life+TV'de konuşan gazeteci Haluk Yürekli, menajer Özkan Doğan ile Alan arasında kavga yaşandığını iddia etti. Yürekli, "Alan transferi için Galatasaray, Özkan Doğan'a yetki veriyor. Ancak daha sonra Dubai'de Özkan Doğan'la Alan arasında kavgaya ramak kalan bir arbede yaşanıyor. Galatasaray eli boş bir şekilde İstanbul'a dönüyor" ifadelerini kullandı.
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