23 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan transfer açıklaması!

Galatasaraydan transfer açıklaması!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 Giriş Tarihi: 23.01.2019

kulübü resmi sitesinden çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

'ın yaptığı açıklama;

Değerli Galatasaray Camiası,

Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir.

Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir.

Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.

Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz.

Camiamıza saygıyla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü​

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