23 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Şampiyonluk alameti mi?

Şampiyonluk alameti mi?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.01.2019

maçıyla göreve başlayan ve ikinci yarıda rakibi karşısında şampiyonluğu kucaklayan Terim, yine Göztepe ile işe başlayacak

Göztepe, 'ın başında 4. dönemini geçiren 'in kariyerinde önemli bir köşe taşı haline geldi. Geçtiğimiz sezon ekibi karşısında göreve başlayan deneyimli teknik adam, ikinci yarının son maçında da rakibi karşısında şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Şimdi yine bir karşılaşması var ve Fatih Terim de 10 maçlık aranın ardından ilk maçına çıkacak.

Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar ve ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle önce 7 ardında da 3 maç ceza alan Terim'in uzun cezası nihayet sona erdi. Şimdi gözler Göztepe maçına ve Terim karşılaşma sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi. Başarılı teknik adam, geçen sezon oynanan iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Geçen sezon Göztepe maçıyla göreve başlayan Terim, Galatasaray'ın başında bir kez daha şampiyonluk yaşamayı başarmıştı. Sarı-kırmızılılar yine aynı başarıyı tekrarlamasını ve 22. kupayı müzeyi getirmesini bekliyor.

İKİNCİ TAKIMI

Göztepe'nin Fatih Terim'in başarılı kariyerindeki yeri bu sezonki rastlantılarla sınırlı da değil... Ankaragücü'nün başında teknik direktörlük kariyerine başlayan 65 yaşındaki teknik adam, ardından Göztepe'nin başına geçmiş ve 1989-90 sezonunda İzmir ekibini çalıştırmıştı.

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