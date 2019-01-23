23 Ocak 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Belhanda'nın yokluğu zarar

Belhandanın yokluğu zarar
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.01.2019

Faslı yıldızın yer almadığı 7 maçta sarı-kırmızılı takım 2 galibiyet alabilirken, 5 maçta kayıp yaşadı Faslı yıldızın süre aldığı 11 maçta ise 7 galibiyet çıkardı. 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı

Spor Toto 'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve eleştirilerin odağında yer alan Younes buna karşılık sarı-kırmızılı takımda olmazsa olmazlar arasına kendisini yazdırdı. Belhanda, sahada yokken 7 maça çıkan Cimbom, sadece 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 maçta puan kaybı yaşadı. Tecrübeli oyuncunun süre aldığı 11 karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

28 yaşındaki futbolcunun sahada olduğu karşılaşmalarda maç başı 2.6 gol ortalaması tutturan Aslan, Belhanda'nın yokluğunda 1.1 gol ortalamasında kaldı. Başarılı orta saha oyuncusu sahadayken kalesinde 11 maçta sadece 7 gol gören , yokluğunda ise 7 maçta tam 14 gol yedi. Belhanda, hafta sonu oynanacak olan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle yer alamayacak. Bu durum teknik heyeti oldukça düşündürüyor.

AL İTTİHAD'A BIRAKMADI

Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Al İttihad, bulunduğumuz döneminde Belhanda'yı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açmış, futbolcuyu ve yönetimi ikna etmiş ancak teknik heyetin kararına takılmıştı. Teknik heyet, başarılı futbolcun, yerini doldurmayacaklarını düşündüğü için Belhanda'nın transferine onay vermemişti.

YERİNE KİM OYNAYACAK?

Süper Lig'de daha fazla puan kaybına tahammülü olmayan Cimbom'da teknik ekip hafta sonu oynanacak olan karşılaşmada Belhanda'nın yerini nasıl dolduracağını kara kara düşünüyor. Faslı oyuncunun yerine Ndiaye'nin oynaması bekleniyor. Terim, Ndiaye ile özel bir görüşme yapacak ve isteklerini anlatacak.

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