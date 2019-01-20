Marcao alkış aldı

Brezilyalı stoperi hızı, tekniği ve soğukkanlılığıyla çok beğenildi

Galatasaray'ın 4 milyon euro'ya Chaves'ten getirdiği Marcao, dün ilk 11'deydi. Maicon'a savunmanın ortasında partner olan 23 yaşındaki stoper; top tekniği, sürati, soğukkanlılığı ve yaptığı müdahalelerle büyük beğeni topladı. Marcao, çok başarılı bir performans çizerek geçer not aldı. Taraftarlar Marcao'yu maç sonunda özel olarak tribüne çağırarak kutladı. Sambacı, alkış aldı