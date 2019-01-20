20 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Marcao alkış aldı

Marcao alkış aldı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

Brezilyalı stoperi hızı, tekniği ve soğukkanlılığıyla çok beğenildi

'ın 4 milyon euro'ya Chaves'ten getirdiği , dün ilk 11'deydi. Maicon'a savunmanın ortasında partner olan 23 yaşındaki stoper; top tekniği, sürati, soğukkanlılığı ve yaptığı müdahalelerle büyük beğeni topladı. Marcao, çok başarılı bir performans çizerek geçer not aldı. Taraftarlar Marcao'yu maç sonunda özel olarak tribüne çağırarak kutladı. Sambacı, alkış aldı

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