Barış Şimşek VAR oldu

Fatih Terim’in istemediği Barış Şimşek, yine VAR hakemiydi

Aslan'ın hocası Fatih Terim'in F.Bahçe derbisinden sonra şikayet ettiği ve "VAR Profesörü" diyerek adlandırdığı Barış Şimşek, Ankaragücü maçında yine VAR hakemi oldu. İmparator'un tepkisiyle uzun bir süre Galatasaray maçlarına atanmayan Barış Şimşek, ardından 15 Aralık'taki Başakşehir maçında VAR olarak görev yapmıştı. Şimşek, son 5 günde 4. kez VAR'a girdi.