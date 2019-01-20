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GALATASARAY

Barış Şimşek VAR oldu

Barış Şimşek VAR oldu
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

’in istemediği , yine VAR hakemiydi

Aslan'ın hocası 'in F.Bahçe derbisinden sonra şikayet ettiği ve "VAR Profesörü" diyerek adlandırdığı , Ankaragücü maçında yine VAR hakemi oldu. İmparator'un tepkisiyle uzun bir süre maçlarına atanmayan Barış Şimşek, ardından 15 Aralık'taki maçında VAR olarak görev yapmıştı. Şimşek, son 5 günde 4. kez VAR'a girdi.

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