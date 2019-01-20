20 Ocak 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Barış Şimşek VAR oldu
Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019
Fatih Terim’in istemediği Barış Şimşek, yine VAR hakemiydi
Aslan'ın hocası Fatih Terim'in F.Bahçe derbisinden sonra şikayet ettiği ve "VAR Profesörü" diyerek adlandırdığı Barış Şimşek, Ankaragücü maçında yine VAR hakemi oldu. İmparator'un tepkisiyle uzun bir süre Galatasaray maçlarına atanmayan Barış Şimşek, ardından 15 Aralık'taki Başakşehir maçında VAR olarak görev yapmıştı. Şimşek, son 5 günde 4. kez VAR'a girdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!