20 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray at��nca kazanıyor

Galatasaray atınca kazanıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.01.2019

Rodrigues’in satılmasıyla solda alternatifsiz kalan Onyekuru, hat-trick yaptı. , Nijeryalı’nın toplam 9 gol attığı 5 maçın tamamını aldı

'ın Garry Rodrigues'i sattıktan sonra sol kanatta tek kalan Henry Onyekuru, gollerini sıralamaya devam ediyor. SÜPER Lig'in ilk yarısında 6 kez fileleri sarsan Nijeryalı sol bek bunlardan 2'sini 17. haftada 'da oynanan Sivasspor karşılaşmasında kaydetmişti. ONYEKURU, dün akşam Ankaragücü'ne 3 gol atarak takımın farka koşmasında büyük rol oynadı. 21. dakikada Badou Ndiaye'nin nefis pasında harika bir dikine koşu yapan 21 yaşındaki yıldız, müthiş bir plaseyle kaleci Altay'ı çaresiz bıraktı. İkinci yarıda da 2 kez fileleri sarsan Onyekuru, bu sezon 'ye 1 (1-0), Alanya'ya 1 (6-0), 'ye 2 (3-0) ve 'a 2 (4-2) gol atarak gol sayısını 9'a çıkardı. GALATASARAY, Onyekuru'nun ligde gol attığı 5 maçın tamamını kazandı.

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