Galatasaray atınca kazanıyor

Rodrigues’in satılmasıyla solda alternatifsiz kalan Onyekuru, hat-trick yaptı. Galatasaray, Nijeryalı’nın toplam 9 gol attığı 5 maçın tamamını aldı

Galatasaray'ın Garry Rodrigues'i sattıktan sonra sol kanatta tek kalan Henry Onyekuru, gollerini sıralamaya devam ediyor. SÜPER Lig'in ilk yarısında 6 kez fileleri sarsan Nijeryalı sol bek bunlardan 2'sini 17. haftada Türk Telekom'da oynanan Sivasspor karşılaşmasında kaydetmişti. ONYEKURU, dün akşam Ankaragücü'ne 3 gol atarak takımın farka koşmasında büyük rol oynadı. 21. dakikada Badou Ndiaye'nin nefis pasında harika bir dikine koşu yapan 21 yaşındaki yıldız, müthiş bir plaseyle kaleci Altay'ı çaresiz bıraktı. İkinci yarıda da 2 kez fileleri sarsan Onyekuru, bu sezon Göztepe'ye 1 (1-0), Alanya'ya 1 (6-0), Kayseri'ye 2 (3-0) ve Sivas'a 2 (4-2) gol atarak gol sayısını 9'a çıkardı. GALATASARAY, Onyekuru'nun ligde gol attığı 5 maçın tamamını kazandı.