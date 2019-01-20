20 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasray'da forvet yok gol çok

Galatasrayda forvet yok gol çok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.01.2019

Onyekuru (3), Sinan (2) ve Ndiaye’nin golleriyle farka koşan sarı-kırmızılı ekip maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. Lider ile arasındaki farkı 3’e indirdi E

Galatasaray ikinci yarıya flaş bir başlangıç yaptı. ve 'i gönderme kararı alan, Garry Rodrigues'i Al İttihad, Ozan Kabak'ı ise Stuttgart'a satan sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ederek gücünden bir şey kaybetmediğini gösterdi. Forvet transferi yapılamaması nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Cimbom'da ve Henry Onyekuru attıkları gollerle dikkat çekti.

DİKKATLER TRABZON'DA

Eren'in yokluğunda forvette görev yapan Sinan 2, Nijeryalı futbolcu ise 3 golle yıldızlaştı. Sakatlığını atlatan ve yeniden sahalara dönen Sinan, en son oynadığı Kayserispor maçından 71 gün sonra çıktığı lig maçında golleriyle öne çıkarken ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı. Ankaragücü'nü yenerek ligde maç fazlayla ikinci sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı ekipte şimdi gözler 'in bugün deplasmanda Trabzon ile yapacağı maça çevrildi.

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