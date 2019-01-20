Galatasaray Tettehi bitirdi! 7,5 milyon euro...

Galatasaray Tetteh'i bitirdi! 7,5 milyon euro...
Taraftarın sabır taşını çatlattığı golcü transferi bitti. Sarı-kırmızılılar, Sparta Prag’ın 21 yaşındaki santrforunu 7.5 milyon euro’ya renklerine bağlıyor
Sarı-kırmızılıların oldu olacak, bitti bitecek derken beklemekten canına tak ettiği forvet transferi bitiyor. Galatasaray'ın uzun süredir uğraştığı Benjamin Tetteh transferinde sona geldiği öğrenildi. Sparta Prag ile ilk temas kurulduğunda 12 milyon euro fiyat biçilen 21 yaşındaki Ganalı santrfor için 7.5 milyon euro'ya anlaşıldığı belirtildi. 1.93'lük kulenin önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Bu sezon 19 maça çıkan Tetteh, 9 kez fileleri sarsıp, 2 asist yaptı.
1 GOLCÜ DAHA İSTİYOR
Sezon başında Gomis'i sattıktan sonra Eren Derdiyok'u da satış listesine koyan sarı-kırmızılıların 1 golcü daha transfer etmek istediği biliniyor. Galatasaray yönetiminin uğraş verdiği başka santrfor adaylarının da bulunduğu, bu transferin de önümüzdeki haftaya kadar biteceği konuşuluyor. Teknik direktör Fatih Terim'in, kanat ve orta saha bölgesine de birer futbolcu talep ettiği biliniyor. Yönetimin bu bölgelere en son bakacağı ifade ediliyor
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