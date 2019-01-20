20 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Tetteh'i bitirdi! 7,5 milyon euro...

Galatasaray Tettehi bitirdi! 7,5 milyon euro...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.01.2019

Taraftarın sabır taşını çatlattığı golcü transferi bitti. Sarı-kırmızılılar, ’ın 21 yaşındaki santrforunu 7.5 milyon euro’ya renklerine bağlıyor

Sarı-kırmızılıların oldu olacak, bitti bitecek derken beklemekten canına tak ettiği forvet transferi bitiyor. 'ın uzun süredir uğraştığı Benjamin Tetteh transferinde sona geldiği öğrenildi. ile ilk temas kurulduğunda 12 milyon euro fiyat biçilen 21 yaşındaki Ganalı santrfor için 7.5 milyon euro'ya anlaşıldığı belirtildi. 1.93'lük kulenin önümüzdeki hafta içinde 'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Bu sezon 19 maça çıkan Tetteh, 9 kez fileleri sarsıp, 2 asist yaptı.

1 GOLCÜ DAHA İSTİYOR

Sezon başında 'i sattıktan sonra 'u da satış listesine koyan sarı-kırmızılıların 1 golcü daha etmek istediği biliniyor. Galatasaray yönetiminin uğraş verdiği başka santrfor adaylarının da bulunduğu, bu transferin de önümüzdeki haftaya kadar biteceği konuşuluyor. Teknik direktör 'in, kanat ve orta saha bölgesine de birer futbolcu talep ettiği biliniyor. Yönetimin bu bölgelere en son bakacağı ifade ediliyor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray golcü transferinde muradına erdi! G.Saray golcü transferinde muradına erdi!
Toroğlundan flaş yorum: Net kırmızı kart Toroğlu'ndan flaş yorum: "Net kırmızı kart"
G.Saray forvet transferini bitirdi! Göztepe maçında sahada G.Saray forvet transferini bitirdi! Göztepe maçında sahada
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör