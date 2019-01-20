20 Ocak 2019, Pazar
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Feghouli’ye teklif
Giriş Tarihi: 19.01.2019
Al-İttihad, oyuncuya 4.5 milyon euro önerdi
Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad, daha sonra Belhanda'ya kanca atmıştı. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in bırakmadığı Belhanda'da umduğunu bulamayan Slaven Bilic'in ekibi gözünü Sofiane Feghouli'ye dikti. Feghouli'ye yıllık 4.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Al-İttihad'ın Galatasaray'a ne kadar önerdiği ise öğrenilemedi. Feghouli geçen sezon sarı- kırmızılılara 4.5 milyon euro'ya gelmişti ve yıllık 3 milyon 850 bin euro net maaş alıyor
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