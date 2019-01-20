20 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Feghouli’ye teklif

Feghouli’ye teklif
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.01.2019

Al-İttihad, oyuncuya 4.5 milyon euro önerdi

'dan Garry Rodrigues'i transfer eden ekibi Al-İttihad, daha sonra 'ya kanca atmıştı. Ancak teknik direktör 'in bırakmadığı Belhanda'da umduğunu bulamayan 'in ekibi gözünü Sofiane Feghouli'ye dikti. Feghouli'ye yıllık 4.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Al-İttihad'ın Galatasaray'a ne kadar önerdiği ise öğrenilemedi. Feghouli geçen sezon sarı- kırmızılılara 4.5 milyon euro'ya gelmişti ve yıllık 3 milyon 850 bin euro net maaş alıyor

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