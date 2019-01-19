19 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Hasan Şaş transfer için rakam verdi: "Forvet bölgesine..."

Hasan Şaş transfer için rakam verdi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

Galatasaray Yardımcı Antrenörü , 'in 18. haftasındaki maçını 6-0 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör 'in cezası nedeniyle yardımcı antrenör katıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin antrenmanlarda iyi çalıştığını aktaran Şaş, "Mutluyuz. 6 golle ve iyi bir oyunla maçı kazandık. Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti. Çok iyi çalıştılar. Oyuncuların antrenmanlardaki performanslarını sahaya yansıtmaları sevindirici." diye konuştu.

Ligde 2 hafta üst üste deplasmana gideceklerini hatırlatan Hasan Şaş, "'nde bir kaos durumu olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının daha sert geçeceğinin, daha çok mücadele etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bu maçı geride bırakmamız lazım. Çok kritik 2 deplasman maçına gideceğiz. Buradan 6 puanla dönersek, çok farklı bir yerde olabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Forvet bölgesine 2 oyuncu istiyoruz"

Devre arası çalışmaları hakkında bilgi veren Hasan Şaş, iki forvet alacaklarını kaydetti.

Transferin çok hassas bir durum olduğuna değinen Şaş, "Şu anda 12 yabancı futbolcumuz var. Yönetim de var gücüyle çalışıyor, biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Forvet bölgesine 2 oyuncu istiyoruz. Mutlaka bunlar gerçekleşecektir. Herkesin çok iyi çalıştığından kimsenin şüphesi olmasın. Forvetin durumuna göre eğer 1 oyuncu alınırsa, savunmaya da takviye olabilir." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü, yeni kondisyoner Alberto Bartali'nin farklı bir hava getirdiğine de değinerek, "10 günlük bir süreci bir kondisyonere bağlamak doğru olmaz. Takıma bir hava getirdi. Değişik antrenman tarzı var ama 10 günde bu fark edilmez. Şampiyonlar Ligi'nde takımların 120 kilometreye yakın koştuğunu biliyoruz. Onu gördüğümüz için böyle bir değişikliğe gittik. Takımın 15-20 gün sonra fizik seviyesinin daha iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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