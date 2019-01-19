19 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Onyekuru: Ümit ediyorum bu şekilde devam eder

Ümit ediyorum bu şekilde devam eder.
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.01.2019

'da Ankaragücü'ne karşı 3 gol birden atarak hat-trick yapan ve 6-0'lık galibiyete katkıda bulunan Onyekuru, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.

'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde sahasında 'nü 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri (2), Onyekuru (3) ve N'Diaye kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 32'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Onyekuru, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Onyekuru'nun maç sonu açıklamaları:

"Başlangıçlar çok önemlidir, biz de galibiyetle başladık. Ümit ediyorum bu şekilde devam eder."

"Garry buradayken daha çok sağda oynuyordum, daha rahat ettiğim yer sol açık ama sonuç olarak hocamın vereceği karar önemli."

"Hocamın ve takım arkadaşlarımın verdiği destek önemli. Bugüne kadar hep destek verdiler, bundan sonra da verecekler. Pozitif olup, böyle devam etmek istiyoruz."

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