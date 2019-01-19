Gomisten Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Ankaragücü maçı öncesi sarı-kırmızılılara başarılar dilediği bir paylaşımda bulundu.

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Sarı-kırmızılı takımdan 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında El-Hilal'in yolunu tutan Gomis, ikinci yarının ilk maçı öncesi eski takımına başarılar dilediği bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım