19 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Gomis'ten Galatasaray paylaşımı!

Gomisten Galatasaray paylaşımı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

'ın eski futbolcusu Bafetimbi , sosyal medya hesabından Ankaragücü maçı öncesi sarı-kırmızılılara başarılar dilediği bir paylaşımda bulundu.

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Sarı-kırmızılı takımdan 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında El-Hilal'in yolunu tutan , ikinci yarının ilk maçı öncesi eski takımına başarılar dilediği bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım

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