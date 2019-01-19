19 Ocak 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

File derbisinde gülen Galatasaray
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.01.2019

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde HDI Sigorta, 'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından HDI Sigorta ligdeki 9'uncu galibiyetini elde ederken, 8'inci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Hümay Topaloğlu, Merve Tanıl, , İkbal Albayrak)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin (, , Elifsu Ericek)

SETLER: 23-25, 15-25, 17-25

SÜRE: 76 dakika (26, 22, 28)



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